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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:10 | 09.10.2017
В СК «Метеор» активно идет набор детей в групповые занятия по плаванию

В СК «Метеор» продолжается набор детей в групповые занятия по плаванию.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказали в пресс-службе СК «Метеор».

«Набор в группы производится согласно возрасту ребенка. Тренировки проходят от одного до трех раз в неделю. Все, что нужно для того, чтобы посещать бассейн СК «Метеор», - справка от педиатра с подтверждением, что ребенок может заниматься плаванием. Никакого дополнительного отбора по физическим показателям, весу, росту у нас нет. С детками работают настоящие мастера своего дела – профессиональные тренеры, мастера спорта, призеры соревнований по плаванию национального и международного уровня», - рассказали в пресс-службе.

В СК «Метеор» созданы все условия для того, чтобы маленькие днепряне не только смогли научиться плавать, но и в будущем стали профессиональными пловцами. Подтверждением этому являются выдающиеся успехи воспитанников СК «Метеор» на соревнованиях мирового уровня.

Одной из самых ярких звезд СК «Метеор» является надежда украинского плавания, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный рекордсмен Европы среди юниоров на дистанции 50 м баттерфляем, шестикратный рекордсмен Украины на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем в коротких бассейнах - Андрей Говоров. Он стал пятым на дистанции 50 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Рио. В 2017 году Андрей Говоров стал бронзовым призером Чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

И сейчас он готовится к новым свершениям и победам. Базой для своих тренировок Андрей Говоров выбрал бассейн СК «Метеор». Как он сам признался, считает его лучшим не только в Днепре, но в Украине. Готовит Андрея Говорова к Олимпиаде в Токио -2020 выдающийся бразильский тренер, который сейчас является старшим тренером сборной Украины по плаванию - Арилсон Соарес Да Силва.
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