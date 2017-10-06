Рынок недвижимости в Украине находится в стадии стагнации, - Президент Союза специалистов недвижимости Украины

Президент Союза специалистов недвижимости Украины Виктор Несин отметил, что рынок недвижимости в Украине находится в стадии стагнации.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Тенденции рынка плотно связаны с политической и экономической ситуацией в стране. Пока в Украине идет война, экономика не может показывать высокие темпы развития. А от этого зависит и благосостояние и украинцев, и их покупательская способность. Тем более, что каждый второй нуждается если не в покупке жилья, то в улучшении условий проживания. Поэтому цены расти не будут, но и снижаться тоже. Недвижимость – это дорогой товар, таковым он будет оставаться всегда», - сказал он.

По мнению Виктора Несина, в ближайшие 2 года ситуация на рынке недвижимости должна стабилизироваться.