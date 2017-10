| Общество | 11:54 | 11.10.2017 Рынок недвижимости в Украине находится в стадии стагнации, - Президент Союза специалистов недвижимости Украины Президент Союза специалистов недвижимости Украины Виктор Несин отметил, что рынок недвижимости в Украине находится в стадии стагнации. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Тенденции рынка плотно связаны с политической и экономической ситуацией в стране. Пока в Украине идет война, экономика не может показывать высокие темпы развития. А от этого зависит и благосостояние и украинцев, и их покупательская способность. Тем более, что каждый второй нуждается если не в покупке жилья, то в улучшении условий проживания. Поэтому цены расти не будут, но и снижаться тоже. Недвижимость – это дорогой товар, таковым он будет оставаться всегда», - сказал он. По мнению Виктора Несина, в ближайшие 2 года ситуация на рынке недвижимости должна стабилизироваться. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

