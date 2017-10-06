14 октября в Grand Hotel Ukraine состоится 1-й Региональный Форум по безопасности детей

Организатор Форума, тренинговый центр по безопасности детей «Мамстраж» Светлана Казьмина сообщила, что 14 октября с 11.00 до 17.00 в Grand Hotel Ukraine состоится 1-й Региональный Форум по безопасности детей.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«К сожалению, в последнее время в Украине участились преступления против детей. Часто родители не знают, как рассказать детям о таких страшных вещах и просто их запугивают. Тогда в опасной ситуации вместо того, чтобы действовать, дети пугаются, и страх их сковывает. Поэтому мы решили провести специальное образовательное мероприятие. Лекторы будут рассказывать родителям о том, как научить ребенка правильно общаться с незнакомыми людьми, как реагировать на опасные ситуации, об оказании первой помощи детям, о сексуальном образовании в семьях.

Форум будет состоять из трех зон. Первая – зона лекций. В ней 8 спикеров проведут лекции по психосоматике, безопасному общению с незнакомцами, психологии как основе безопасности, о том, как оказывать первую домедицинскую помощь.

Вторая зона – зона тренингов. Если ребенку 6-12 лет, вы можете его записать и прийти бесплатно. Будут тренинги на тему «Безопасный незнакомец» и «Безопасный интернет».

Третья зона – зона выставок, где будут проходить консультации невролога, психолога, психотерапевта и других специалистов», - сказала она.

Светлана Казьмина пригласила днепрян и гостей города на мероприятие.

Более подробно о мероприятии можно узнать по ссылке.