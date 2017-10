| Общество | 11:58 | 12.10.2017 В этом году в Новомосковском районе отремонтировали семь коммунальных дорог – Валентин Резниченко В этом году в селах Новомосковского района капитально отремонтировали семь коммунальных дорог. Все эти дороги не обновляли по несколько десятилетий. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу – обновить инфраструктуру области. На Днепропетровщине капитально ремонтируем коммунальные дороги, до которых руки не доходили по несколько десятилетий. Например, в Новомосковском районе в этом году положили новый асфальт на семи сельских дорогах», - отметил Валентин Резниченко. Жители Керносовки Новомосковского района радуются: наконец главную улицу села – Калиновую – капитально отремонтировали. В школу и амбулаторию теперь можно добраться по ровной дороге. «Раньше дорога была неважная, ямка на ямке. А тут вдруг – ремонт! Мы едем с мужем на мотоцикле, так двухколесный как сам катится... Спасибо всем тем, кто дал новую жизнь этой дороге», - поделилась местная жительница Клавдия Сердюк. В селе Миролюбовка капитально отремонтировали улицу Мира. «Теперь езжу по этой улице на велосипеде, а раньше приходилось ее обходить. Теперь здесь хорошо, ровный асфальт без ям», - рассказала жительница села Наталья Луцюк. В поселке Губиниха в этом году обновили две дороги – улицы Осеннюю и Мира. Говорят, последний раз ремонт здесь был более тридцати лет назад. «Этот ремонт очень важен для села. На Осенний – церковь и ветлечебница, по ней дети в школу ходят. На улице Мира – мельница, маслобойня и автогараж. Теперь многие специально заворачивают, чтобы проехать именно здесь. Спасибо областной администрации за новые дороги», - отметила исполняющая обязанности поселкового головы Губинихи Любовь Есин. Дороги отремонтировали и в селах Левенцовка, Новоселовка и Орловщина Новомосковского района. Всего в 2017 году планируется обновить 160 коммунальных автодорог области. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

