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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:15 | 12.10.2017
В двух днепровских больницах за счет инвестора возвели мощные котельные на альтернативном топливе - Валентин Резниченко

В двух больницах Днепра - №4 и №9 - построили современные котельные на альтернативном топливе. Они заработают с началом отопительного сезона. Будут обогревать не только медучреждения, но и окружающие дома. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, новые котельные - в тройке самых мощных в стране.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Энергонезависимость - одна из задач Президента Украины Петра Порошенко, которую мы воплощаем в жизнь. Постепенно отходим от старых неэффективных газовых котельных. Взамен строим новые - на альтернативном топливе - экологические и экономичные, - отметил Валентин Резниченко. - Общая мощность новых котельных - 13,5 МВт, опережает их только котельная на 10,5 МВт на улице Космическая в Днепре. На сегодня это три самые мощные в Украине котельные на альтернативном топливе, они построены исключительно за счет инвестора».

Сейчас котельной в больнице №4 и №9 Днепра уже готовы к отопительному сезону, отметил генеральный директор инвесторской компании «APS Power Technology» Сергей Кондратюк.

«Новые сети, новое оборудование, кстати, наше, украинское. Оно полностью автоматизировано. В качестве сырья - пеллеты из подсолнечной шелухи», - рассказал он.

Котельные будут не только обогревать и обеспечивать круглосуточную горячую воду, но и экономить бюджеты больниц.

«Зимой ежемесячно платили за отопление около миллиона гривен, при этом не получали качественного обогрева. На верхних этажах больницы температура еще худо-бедно достигала 20 градусов, на нижних не доходила и до 16 градусов. Теперь счета будут меньше. Ежемесячно будем экономить 100-120 тысяч гривен. Это немалые деньги, которые будут потрачены на пациентов», - рассказал главный врач днепровской больницы №4 Константин Чабанов.

Котельные будут поставлять тепло не только в медучреждения, но и в окружающие дома.

«Это нетипичный для Украины проект, когда частный предприниматель подает тепло в квартиры, - отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик. - Альтернативная котельная будет отапливать шесть жилых домов, расположенных рядом с больницами №4 и №9».

Тепло в больницы запустят сразу после решения городского совета о начале отопительного сезона.
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