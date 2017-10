| Общество | 15:34 | 12.10.2017 В Днепре раскопали богатую усадьбу XVII века Кандидат исторических наук, доцент, начальник Днепровской археологической экспедиции института археологии НАН Украины Дмитрий Тесленко рассказал, что в 2017 году проводились масштабные археологические раскопки на территории Новобогородицкой крепости. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы исследовали ту часть культурного слоя, которая относится к времени существования Старой Самари – населенного пункта-предшественника крепости. Это место мы нашли благодаря работам экспедиции Ирины Ковалевой, которая занималась этим местом в течение 10 лет. Наша задача была определить край Старой Самари. В результате раскопок была обнаружена усадьба XVII века. Это жилище общей площадью 32 кв м – достаточно большое для тех времен. То, что там жили богатые люди, свидетельствуют российские, турецкие, шведские, польские монеты, украшения, кресты, импортная посуда из стекла и глины, серебряные пуговицы, кольца с коралловыми вставками. Печь была оснащена кафелем. Кроме того, археологи узнали, что наши предки питались домашними животными, дичью и рыбой. Кстати, на исследовательской площадке нашли остатки вырезуба — вид рыб, которые раньше водились в Самаре, а сейчас почти исчезли и занесены в Красную книгу Украины. То, что это была богатая семья, подтверждает тот факт, что мы не нашли орудий труда, которые позволили бы сделать вывод, что они занимались каким-то ремеслом. Следует также отметить, что мы не нашли ничего, что было бы датировано позже XVII века. Это говорит о том, что перед строительством Новобогородицкой крепости усадьба была разрушена и сожжена», - сказал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

