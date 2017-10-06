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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:40 | 13.10.2017
18 октября в 9-й горбольнице Днепра состоится бесплатная акция по профилактике рака груди

Координатор социальных программ ВЖЕО проект Кешер Элла Гончарова сообщила, что 18 октября в 9-й горбольнице Днепра состоится бесплатная акция по профилактике рака груди.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Кешер» занимается проблематикой рака груди уже более 20 лет. Мы призываем женщин уделять внимание своему здоровью, чтобы сохранить жизнь и не стать инвалидом.

18 октября с 8.00 до 14.00 на базе КУ «Днепропетровская городская клиническая больница №9» будет проходить акция по профилактике рака груди. Мы приглашаем всех на обследование. Будут принимать гинекологи, маммологи. Обследование будет проводится на современном оборудовании, которое предоставили нам бостонские партнеры», - сказала она.

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