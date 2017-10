| Общество | 11:09 | 16.10.2017 В Днепре полицейские учили школьников противостоять буллингу (ВИДЕО) Буллинг в переводе с английского означает запугивать, травить, задирать. Такое поведение дает возможность человеку самоутвердиться за счет кого-то, заслужить себе общий авторитет. На самом деле задира скрывает свою несостоятельность и слабость. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Об этом во время встречи со школьниками рассказала и.о. начальника отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области Анна Карпеченкова. Совместно с представителем патрульной полиции она посетила учащихся 6-го класса гимназии № 131 Днепра. С инициативой провести такое занятие в полицию обратились родители и классный руководитель этого класса. Ведь в этом коллективе уже зародился конфликт между детьми. «Но мы приехали не решать его и квалифицировать как правонарушение, а еще на этапе его предупреждение - отметила представительница полиции. - Мы рассказали детям, какая правовая ответственность будет тем, кто совершает буллинг. А также дали советы, как не допустить травли в детском коллективе ». В конце встречи полицейские посоветовали детям в случае агрессивного поведения кого-то из одноклассников обращаться к социальным педагогов, психологов, классных руководителей, а также в полицию. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

