17 октября: какой сегодня праздник

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 17 октября в Украине и мире.
Сегодня, 17 октября, отмечается международный день борьбы за ликвидацию нищеты. История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.
Именины у Василия, Вероники, Владимира, Дмитрия, Михаила, Николая, Павла, Петра, Степана, Тихона и Якова.