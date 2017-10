| Общество | 09:12 | 18.10.2017 18 октября: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 18 октября в Украине и мире. Ежегодно 18 октября в Республике Азербайджан отмечается государственный праздник — День независимости Азербайджана, установленный в честь принятия в этот день в 1991 году Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана от СССР. Также ежегодно 18 октября в США отмечается День Аляски в честь годовщины присоединения этой территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до данного времени принадлежала Российской Империи. Кроме этого, в этот день отмечается День Рогатого Бога Британии — древний языческий праздник. Это лесное божество, отвечающее за плодородие и плодовитость растений и животных, имело множество имен и было известно далеко за пределами Британии. Именины у Александра, Алексея, Гавриила, Григория, Дениса, Евдокима, Иннокентия, Кузьмы, Макара, Матвея, Петра, Тихона и Филиппа. Напомним, какие праздники отмечались 17 октября

