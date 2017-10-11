18 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 18 октября в Украине и мире.

Ежегодно 18 октября в Республике Азербайджан отмечается государственный праздник — День независимости Азербайджана, установленный в честь принятия в этот день в 1991 году Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана от СССР.

Также ежегодно 18 октября в США отмечается День Аляски в честь годовщины присоединения этой территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до данного времени принадлежала Российской Империи.

Кроме этого, в этот день отмечается День Рогатого Бога Британии — древний языческий праздник. Это лесное божество, отвечающее за плодородие и плодовитость растений и животных, имело множество имен и было известно далеко за пределами Британии.

Именины у Александра, Алексея, Гавриила, Григория, Дениса, Евдокима, Иннокентия, Кузьмы, Макара, Матвея, Петра, Тихона и Филиппа.

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