19 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 19 октября в Украине и мире.

19 октября 1992 года было завершено формирование ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Армении. С тех пор 19 октября в Республике отмечается День ракетно-артиллерийских войск.

В 2008 году к профессиональным праздникам в Республике Казахстан добавился День спасателя. Начиная с этого года, сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы, гражданской обороны отмечают19 октября единый профессиональный праздник.

Кроме этого, ежегодно 19 октября в Молдове отмечается День юриста, праздник специалистов всех юридических профессий — судей, судебных исполнителей, адвокатов, нотариусов, юрисконсультов, преподавателей и студентов юридических факультетов учебных заведений, всех тех, кто стремится стать юристом.

Также , ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов.

Сегодня, 19 октября, День беатификации (причисление к лику блаженных, первая ступень канонизации) выдающейся католической подвижницы нашего времени матери Терезы Калькуттской — 19 октября — отмечается в Албании как национальный праздник.

Именины у Ивана, Макара и Никанора.

Напомним, какие праздники отмечались 18 лктября.

