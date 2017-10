| Общество | 10:16 | 19.10.2017 19 октября: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 19 октября в Украине и мире. 19 октября 1992 года было завершено формирование ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Армении. С тех пор 19 октября в Республике отмечается День ракетно-артиллерийских войск. В 2008 году к профессиональным праздникам в Республике Казахстан добавился День спасателя. Начиная с этого года, сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы, гражданской обороны отмечают19 октября единый профессиональный праздник. Кроме этого, ежегодно 19 октября в Молдове отмечается День юриста, праздник специалистов всех юридических профессий — судей, судебных исполнителей, адвокатов, нотариусов, юрисконсультов, преподавателей и студентов юридических факультетов учебных заведений, всех тех, кто стремится стать юристом. Также , ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов. Сегодня, 19 октября, День беатификации (причисление к лику блаженных, первая ступень канонизации) выдающейся католической подвижницы нашего времени матери Терезы Калькуттской — 19 октября — отмечается в Албании как национальный праздник. Именины у Ивана, Макара и Никанора. Напомним, какие праздники отмечались 18 лктября.

