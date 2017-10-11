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| Общество | 12:47 | 19.10.2017
Кабмин готовит крупные штрафы для водителей после ДТП в Харькове

В Кабмине разрабатывают более жесткую систему контроля поведения и ответственности водителей, чтобы это могло повлиять на снижение количества летальных случаев при совершении дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян комментируя резонансное ДТП в Харькове на своей странице Facebook.

«Сегодня у нас очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразованием, народными депутатами мер по снижению до нуля смертности на украинских дорогах. В течение недели они будут согласованы и начнут (действовать, - ред.) с 1 января 2018 года», - отметил он.

По его словам, кроме финансирования из дорожного фонда предусмотрено еще около 500 млн грн из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране.
Он напомнил, что несколько месяцев назад чиновники Мининфраструктуры вышли с инициативой ограничить скорость движения в населенных пунктах 50 км/ч.

Омелян уточнил, что при такой скорости практически исключаются смертельные случаи, максимум незначительный травматизм.

«Нам ответили: «не время, политически чувствительный вопрос». Так вот, мы настаиваем - 50 км/ч и драконовские штрафы за превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free. Обязательное фото- и видеофиксация нарушений и «письма счастья», лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии», - добавил Омелян.


 
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Теги: Украина, ДТП, ДТП

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