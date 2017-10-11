Автор экскурсии «60 минут музыки» Виктория Обух рассказала, что в рамках воскресной экскурсии «60 минут музыки» в музее им. Яворницкого можно увидеть уникальную флейту, датированную 3 тыс. до н.э.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Флейта состоит из нескольких деталей. Установлено, что изготовлена она из костей небольшого животного, какого именно, неизвестно. Артефакт был найден местными археологами в 60 годах 20 века. Флейта была найдена в погребении женщины явной археологической культуры. Возможно, именно она на ней и играла. Кроме того, ученые предполагают, что флейта также была предметом культа», - сказал он.

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