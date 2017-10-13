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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:43 | 20.10.2017
В этом году на Днепропетровщине усыновили 118 детей

С начала года на Днепропетровщине усыновили 118 мальчиков и девочек. Из них 109 – граждане Украины и 9 – иностранные родители. 

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Среди усыновленных в этом году – 37 детей до одного года, 52 ребенка – в возрасте до пяти лет, 21 – до десяти лет, и восемь – до 17 лет. В детском доме семейного типа стали жить четыре ребенка.

«Усыновление – один из лучших проявлений заботы о ребенке, который остался без поддержки и защиты родителей, отметили в службе. - Чтобы стать родителями для ребенка-сироты, надо обратиться в службу по делам детей по месту жительства, заполнить заявление и предоставить полный пакет документов. Желающих усыновить ребенка поставят на учет, помогут найти ребенка и подготовить необходимые документы».

На Днепропетровщине около 8,6 тысяч детей-сирот и детей, нуждающихся в родительской опеке. Почти все они воспитываются под опекой, в приемных семьях и детских домах семейного типа.
 
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Теги: общество, дети, Днепропетровщина

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