Новости недели: что сделано на Днепропетровщине Строительство и реконструкция детских садов, ремонт дорог, обустройство зоны отдыха. Какие инфраструктурные проекты ДнепрОГА попали на этой неделе в ТОП-5.



• В Илларионово Синельниковского района четвертый месяц подряд продолжается строительство детского сада площадью почти 2,5 тыс квадратов. Уже позади земляные работы. Строители смонтировали столбы под первый этаж, выставляют опалубку под второй. Также готова к наладке модульная автономная котельная. Подрядчики говорят, идут по графику. Работы выполнены на 15%.



• В поселке Юрьевка Юрьевского района начался ремонт улицы Независимая. На дороге, ведущей в центр района, расположена почти сотня домов. Жители говорят, путь никогда не знал асфальта и был грунтовым. Теперь на него уложат 3,5 тыс квадратов нового покрытия.



• Работает дорожная техника на улице Вишневая в селе Нововязовское Юрьевского района. 30 лет сельскую дорогу только латали, капитальный ремонт проводится на ней впервые. Сейчас подрядчики укладывают выравнивающий слой асфальта. Все работы должны финишировать до конца октября.



• Завершается строительство парка на улице Бульварная в Марганце. Почти 30 лет на этом месте был пустырь - теперь территорию не узнать. Здесь для отдыхающих - детская и спортивная площадки, поле для мини-футбола, лавочки, зона аттракционов, фонтан, алтарь для молодоженов. На всей территории - бесплатный Wi-Fi. В парке еще высаживают декоративные деревья, обустраивают газоны и монтируют фонари.



• В селе Чкалово Никопольского района реконструируют детский сад-ясли. В дошкольное учреждение на четыре группы превращают недострой, который стоял заброшенный с начала 90-х. Подрядчики уже заменили кровлю, установили энергосберегающие окна, теперь утепляют стены. Завершение работ - в 2018-м. После завершения реконструкции в детсад будут ходить 80 малышей.

