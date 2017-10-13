Жители Днепропетровской области стали чаще жениться

С начала года в Днепропетровской области семьи создали 16 406 пар. Это на 2393 больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Екатерина Дацько.

«В 2016 году зафиксировано 14 013 брачных союза, а в текущем году – 16 406», - рассказала она.

Также Екатерина Дацько рассказала, что становится все более популярной тенденция жениться на праздники.

«Очень популярными стали свадьбы на праздники: на День флага, День независимости, День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В последнее время в нашей области часто праздновались дни городов. В это время тоже фиксировалось большое количество браков. В Днепре на День города зарегистрировались 53 пары», - сообщила она.