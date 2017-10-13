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| Общество | 13:34 | 20.10.2017
В успешном лечении рака молочной железы первоочередную роль играют своевременная диагностика и правильная терапия, - Виталий Машталер

Эксперт Министерства здравоохранения Украины по специальности «Онкология» Виталий Машталер сообщил, что в 2017 году на Днепропетровщине зарегистрировано 1385 случаев онкозаболеваний молочной железы.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«20 октября отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Следует отметить, что впервые эта болезнь была описана еще в 1690 году. С тех пор прошло более 300 лет, но рак молочной железы по-прежнему является очень важной проблемой и в Украине, и в мире.

Эффективность лечения онкологических заболеваний совершенствуется из года в год, медики ведут поиск новых лекарств, изобретается современное оборудование. Но есть еще один важный аспект – это нежелание женщин внимательно относиться к своему здоровью. С санитарной безграмотностью в нашей стране нужно бороться всеми возможными способами.

Согласно статистике, в 2016 году в Днепропетровской области у каждой 4-й женщины с раком груди болезнь мы выявляли на поздней стадии, в 2017 году – уже у каждой 3-й. Это говорит о том, что люди все-таки идут к докторам. Но хотелось бы, чтобы они делали это своевременно. Если бы мы имели возможность выявлять рак на 1-2-й стадии у 80% пациенток, то смогли бы сражаться с этой болезнью значительно более эффективно.

Я еще раз подчеркиваю, что рак – это не приговор, это излечимое заболевание, если проведены своевременная диагностика и необходимая терапия. Не менее важным в предупреждении как онкологических, так и других заболеваний является также здоровый образ жизни», - сказал эксперт.
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