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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:44 | 20.10.2017
В Днепре пройдет зрелищный казацкий фестиваль «Лютий Фест»

22 октября в Днепре состоится фестиваль «Лютий Фест». Мероприятие пройдет в казацком стиле. Главным номером фестиваля станет огненное шоу.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил председатель казацкого театра Андрей Сушко.

«Первой нашей задачей есть развитие казацкой культуры, чтобы вдохновить людей искренней любовью к нашему родному, украинскому. На фесте вам ждут разные казацкие развлечения, шоу, соревнования среди детей. Изюминкой фестиваля будет казацкое огненное шоу. Шоу в таком формате в мире ещё не существует, поэтому у нас появилась мысль его создать, проассоциировать мощный архетип казачества с не менее мощным духом огня», - рассказал Андрей Сушко.

Координатор Украинского клуба Николай Лукашов рассказал, какая главная цель творчества казацкого театра:

«Казацкий театр, который выступит на фестивале, один из самых лучших в стране. Его состав довольно молодой. Это огненное шоу они готовили очень долго и у них есть огромное желание показать его во всех городах Украины.
Их цель – показать казаков с другое стороны, объяснить, что казаки – это не те люди, которые употребляют алкоголь и табак. Хочу акцентировать на том, что сейчас появляется новое казачество. Украинцы, которые сегодня осознали себе казаками – это люди, которые стремятся к новым казацким свершениям. Для этого нам нужно не только беречь традиции, но и создавать новое», - рассказал он.

Фестиваль начнется в 13:00 22 октября по адресу: ул. Ясина, 1.
 
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Теги: фестиваль, Днепр

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