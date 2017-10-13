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| Общество | 16:48 | 20.10.2017
Нидерланды и Днепропетровщина реализуют совместные проекты

Ощутимые результаты и реальное улучшение жизни в общинах - таковы «последствия» реформы децентрализации в Украине. К этому процессу в Днепропетровской области очень часто присоединяются иностранные партнеры. Дружеские правительственные организации помогают нам своим примером и опытом децентрализации, которую успешно внедрили у себя уже года назад.

Такими организациями являются VNG International и PAX. По инициативе нидерландцев и при поддержке Днепропетровского регионального отделения Ассоциации городов Украины 20 октября 2017 в г. Днепр состоялась заключительная конференция проекта «Государственное строительство и подотчетность в Восточной Украине».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

Главной целью сотрудничества было воплотить разнообразные совместные инициативы городских властей и местных общественных организаций. В ряд участников программы вошли Павлоград, Першотравенск, Светогорск, Славянск, Покровск, Изюм.

Эти города получили от иностранных партнеров финансовую и консультативную поддержку и, таким образом, смогли реализовать множество необходимых для своих общин проектов.

Например, в городе Павлоград сегодня работает АРТ-территория «Все свои». Пространство свободного общения и поддержки общественности, возможность кооперации жителей и местной власти, а также помощь семьям переселенцев.

«Проект реализовали в помещении библиотеки №2, где выполнили капитальный ремонт. Впрочем, главной нашей задачей было создание благоприятного, информационно-обеспеченного пространства для проведения учебно-просветительской деятельности, тренингов, семинаров, что позволит оживить диалог между людьми», - отметил мэр Павлограда Анатолий Вершина.

Подобные проекты были реализованы и в других городах области центра поддержки общественных инициатив в Святогорске, «Партнерство во имя развития» в Першотравенске, этнофестивали и тренинги с подростками в Покровске и Славянске.

Эксперт нидерландских партнеров Маита ван дер Марк считает, что главным условием гармоничного и успешного жизни в общинах доверие между людьми и властью.

«Конструктивный диалог лежит в основе развития регионов. Люди должны понимать и верить в то, что власть делает все для их благосостояния. Впрочем, такое доверие очень трудно заслужить, но именно для этого мы и работаем!», - отметила эксперт VNG International.

Областные власти Днепропетровщины также активно поддерживает и развивает международное сотрудничество региона. Благодаря собственным усилиям и поддержке иностранных партнеров наша область является одним из лидеров Украины в процессе децентрализации.

«В 2017 году перспективным планом создания общин предусмотрено 56 ОТГ. Этот показатель является чрезвычайно высоким, так же как и достижения уже вновь общин - местные бюджеты выросли от 2 до 12 раз. Таким образом, мы строим сильные и богатые территории, которые, собственно, являются основой богатого государства», - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов.
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