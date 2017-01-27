В Днепре пройдут областные соревнования по смешанным единоборствам

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Президент федерации по смешанным единоборствам Днепропетровской области Александр Журавель сообщил, что 19 февраля состоятся областные соревнования по смешанным единоборствам, в которым примут участие спортсмены из многих городов Днепропетровщины.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Будут спортсмены из Новомосковска, Кривого Рога, Никополя. Также приедут борцы из Полтавы и Запорожья. Звонили нам и из Мариуполя. Тоже хотят приехать. По итогам 2016 года Днепропетровская область была признана лучше по проведению и организации соревнований, а также по качеству подготовки бойцов», - сказал он.