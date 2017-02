| Спорт | 15:15 | 02.02.2017 В Днепре пройдут областные соревнования по смешанным единоборствам Президент федерации по смешанным единоборствам Днепропетровской области Александр Журавель сообщил, что 19 февраля состоятся областные соревнования по смешанным единоборствам, в которым примут участие спортсмены из многих городов Днепропетровщины. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Будут спортсмены из Новомосковска, Кривого Рога, Никополя. Также приедут борцы из Полтавы и Запорожья. Звонили нам и из Мариуполя. Тоже хотят приехать. По итогам 2016 года Днепропетровская область была признана лучше по проведению и организации соревнований, а также по качеству подготовки бойцов», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

