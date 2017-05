| Спорт | 10:38 | 17.05.2017 В Днепре 90-летние спортсмены установили мировой рекорд по плаванию 12-14 мая в СК «Метеор» в рамках чемпионата Украины по плаванию в категории «Мастерс» прошла эстафета «360+», в которой приняли участие четыре участника, общий возраст которых составляет более 360 лет. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал президент клуба «Гаврилы4 Мастерс» Виктор Заводько. «Виталию Лысяку, который плыл на спине, - 90 лет, Георгию Чижевскому – 93, Константину Щеглову, который плыл баттерфляем, - 84 года, и самому возрастному участнику – Георгию Козырю – 94 года. Всем вместе им 361 год. Наши ребята установили новый мировой рекорд по времени в своей возрастной категории. Время зафиксировано. Он теперь будет первым в Международной федерации плавания, в Европейской ассоциации плавания. Все, кроме Щеглова, прошли Вторую Мировую войну. Все эти люди – легенды спорта», - сказал он. Виктор Заводько добавил, что соревнования в категории «Мастерс» является интересным тем, что позволяют выступать спортсменам разных возрастных категорий. «Впервые в мире собрались спортсмены такой возрастной категории, которые проплыли дистанцию по 100 метров (комплексное плавание). Это феноменальное достижение. И столь удивительный результат показали наши соотечественники. Теперь на них будут равняться американцы, австралийцы, новозеландцы, а также спортсмены других стран, где очень развито возрастное плавание», - сказал он.

