Организатор чемпионата Украины по скалолазанию Наталья Перлова сообщила, что 16-21 мая в Днепре состоится чемпионат Украины по скалолазанию.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Следует отметить, что скалолазание вошло в олимпийские виды спорта, и уже в 2020 году на Олимпиаде спортсмены из Украины смогут поучаствовать в этом виде спорта.

В Днепре торжественное открытие соревнований состоится 18 мая в 14.30 на пл. Героев Майдана. Спортсменов будут приветствовать представители городской власти и спортивных организаций. Соревнования пройдут по 4 дисциплинах: скорость, сложность, боулдеринг и многоборье. Спортсмены, которые хотят попасть на Олимпиаду, должны пройти все эти дисциплины. На чемпионате в Днепре ожидается около 200 участников. Разрешается выступать с 14 лет. Днепр будут представлять около 20 участников. Также будут очень сильные участки с области. В целом, наш регион очень сильный по скалолазанию», - сказала она.