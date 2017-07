| Спорт | 14:48 | 24.07.2017 Днепрянин стал бронзовым призером Кубка мира по современному пятиборью С 19 по 24 июля в Праге (Чехия) состоялся Кубок мира среди спортсменов в возрасте до 19 лет по современному пятиборью. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета. 18-летний днепрянин, воспитанник КПНЗ «Городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Днепровского городского совета Александр Шелест завоевал «бронзу» в ходе соревнований. Впервые в спортивной истории города Днепровский атлет стал призером этого чемпионата. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7