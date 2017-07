| Спорт | 17:39 | 31.07.2017 Каратисты Днепропетровщины завоевали «золото» на дефлимпиаде в Турции Спортсмены сборной Украины по каратэ завоевали золотые медали на дефлимпийских играх, которые проходили в турецком городе Самсун. Атлеты Днепропетровщины принесли команде два «золота». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Наши спортсмены с нарушениями слуха выступали ярко и мощно на протяжении всего времени игр. Очередную победу нам принесли Вячеслав Новиков и Марина Губанова - они завоевали золотые медали», - рассказали в управлении. Каратист Вячеслав Новиков сражался с иранским спортсменом и победил со счетом 3:0. Золото в женской команде появилось благодаря стараниям Марины Губановой. Она боролась с российской соперницей и победила со счетом 2:0. «Наши спортсмены соревновались в кумитэ-командах. Это разновидность современного каратэ, который включает в себя все виды боя на татами - тренировочный, соревновательный и аттестационный», - добавили в управлении. 23-е дефлимпийские игры проходили в Турции с 18 - 30 июля.

