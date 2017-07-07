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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 15:39 | 02.08.2017
По Днепру на каяках сплавились более 30 АТОшников с семьями – Валентин Резниченко

Активный отдых на воде для АТОшников и членов их семей уже второй раз организовала команда ДнепрОГА. 33 бойца вместе со своими близкими преодолели на узких длинных лодках – каяках – 15 километров по Днепру. Цель заплыва – не только хороший отдых на природе, но и своеобразная психологическая реабилитация бойцов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс – службе Днепропетровской ОГА.

«ДнепрОГА помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни. Для них организуем образовательные курсы, песенные фестивали, танцевальные вечера, спортивные соревнования. Совместно с Центром помощи участникам АТО продолжаем традицию-2016 – сплав на каяках. На этот раз стали на весла более 30 АТОшников со своими семьями. Для них это и психологическая реабилитация, и активный отдых, и хорошее настроение», – отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

В этом году сплав по Днепру – не спортивное состязание, а сугубо семейный досуг, отметили в Центре помощи участникам АТО при ДнепрОГА.

«Для АТОшников это – возможность провести время с семьей, насладиться природой, восстановить силы и порелаксировать. Ребятам такой отдых по душе – так что планируем сохранить эту традицию и в будущем», - отметила координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

Уже второй раз путешествовал на каяках АТОшник Алексей Гуринов. Постоянные гребцы в его команде – дочери Мария и София. Они не понаслышке знают: каякинг – это несложно, а весело, интересно и даже модно.

«Настроение – огонь! – улыбнулся Алексей Гуринов. – Это не просто сплав, но и проверка на выносливость, ловкость, смелость. К тому же, это возможность встретиться с друзьями и знакомыми».

Новичок в каякинге – жена АТОшника Ирина Корогод.

«Хотя плыла на каяках впервые – не боялась. Движения простые, получаешь огромное удовольствие. Солнце, вода, природа, друзья, положительные эмоции – все супер!» – поделилась впечатлениями женщина.

Участники похода стартовали на 15 лодках из поселка Диевка Новокодакского района Днепра – финишировали возле речного порта. 15-километровую дистанцию преодолели почти за 4 часа.

«Маршрут несложный, по течению, чисто для прогулок, – рассказал соорганизатор похода, АТОшник Олег Быков. – Во время заплыва главное – сохранять спокойствие. К лодке и веслам привыкаешь быстро: буквально через 10 минут понимаешь, как правильно грести».

За два года работы Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА реализовал более 60 интересных проектов.
 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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