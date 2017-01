| Криминал / Происшествия | 15:36 | 27.01.2017 В Покрове спасатели спасли щенка из колодца (ФОТО) 27 января в 13:50 на пункт связи 44-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение от гражданки о том, что в канализационный колодец, расположенный возле музыкальной школы по ул. Г.Середа, повторно щенок. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «Прибыв на место вызова, спасатели 4-го караула с помощью лестницы спустились в колодец и вытащили щенка на поверхность. Животное не получило повреждений».

