| Криминал / Происшествия | 15:55 | 06.02.2017 Ночная жизнь в Днепре: стрельба в клубе и задержанный полицейский В ночь с субботы на воскресенье (4-5 февраля) возле одного из ночных клубов Днепра произошло сразу два конфликта, участником одного из которых стал вооруженный патрульный, а во время второго неизвестный применил травматическое оружие против граждан других государств. Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис. Так, между отдыхавшим в клубе сотрудником полиции и другими посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого коп достал травматический пистолет и начал угрожать оппонентам, периодически передергивая затвор. «На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, арестовали его и вызвали на место следственно-оперативную группу. Было принято однозначное решение о привлечении к ответственности. С нашей стороны уже начато служебное расследование, по итогам которого данный сотрудник будет уволен, так как это уже не первый проступок со стороны указанного лица», - рассказал руководитель патрульной полиции Днепра. Спустя некоторое время в полицию поступило сообщение о конфликте, происходившем у стен того же ночного клуба. Согласно информации, поступившей к правоохранителям, неизвестный применил оружие в отношении граждан арабских стран. «К моменту прибытия люди отказывались писать заявления о совершении преступления. На место также была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла найденные на месте гильзы, которые не принадлежат пистолету патрульного. Только утром граждане передумали и написали заявление. У нас есть достаточное количество видеоматериала с камер видеонаблюдения. Уже в ближайшее время у нас будет ориентировка и мы приступим к розыску стрелявших», - отметил Владимир Богонис. Читайте также: в Днепре полиция со стрельбой задержала угнанные «Жигули» (ОФИЦИАЛЬНО)

