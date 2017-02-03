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| Криминал / Происшествия | 15:55 | 06.02.2017
Ночная жизнь в Днепре: стрельба в клубе и задержанный полицейский

В ночь с субботы на воскресенье (4-5 февраля) возле одного из ночных клубов Днепра произошло сразу два конфликта, участником одного из которых стал вооруженный патрульный, а во время второго неизвестный применил травматическое оружие против граждан других государств.

Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

Так, между отдыхавшим в клубе сотрудником полиции и другими посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого коп достал травматический пистолет и начал угрожать оппонентам, периодически передергивая затвор.

«На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, арестовали его и вызвали на место следственно-оперативную группу. Было принято однозначное решение о привлечении к ответственности. С нашей стороны уже начато служебное расследование, по итогам которого данный сотрудник будет уволен, так как это уже не первый проступок со стороны указанного лица», - рассказал руководитель патрульной полиции Днепра.

Спустя некоторое время в полицию поступило сообщение о конфликте, происходившем у стен того же ночного клуба. Согласно информации, поступившей к правоохранителям, неизвестный применил оружие в отношении граждан арабских стран.

«К моменту прибытия люди отказывались писать заявления о совершении преступления. На место также была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла найденные на месте гильзы, которые не принадлежат пистолету патрульного. Только утром граждане передумали и написали заявление. У нас есть достаточное количество видеоматериала с камер видеонаблюдения. Уже в ближайшее время у нас будет ориентировка и мы приступим к розыску стрелявших», - отметил Владимир Богонис.

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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепр

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