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| Криминал / Происшествия | 09:47 | 11.05.2017
Ночью в Днепре подожгли офис Оппозиционного Блока

11 мая 2017 года в половине четвертого утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис Оппозиционного Блока на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали 2 пожарные машины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

Депутат горсовета Днепра от Оппозиционного Блока Сергей Суханов сделал заявление по фактам очередного разворачивающегося на глазах всей Украины витка праворадикальных, противозаконных действий.

«Офис Оппозиционного Блока находится в жилом доме. От ночного поджога могли пострадать люди. Радикалы, продолжающие раскалывать страну, пытающиеся запугать насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок. Особую тревогу вызывает, что эти действия организованы и прикрываются военизированными группами, которые контролируют мэр Днепра Филатов и нардеп Денисенко, а финансируются из бюджета Днепра. Накануне поджога, 9 мая в результате нападения радикалов на колонну Марша Победы пострадали шесть работников правоохранительных органов и около двадцати горожан, в том числе ветераны. Также радикалы за последний месяц порезали ножами и разгромили 27 палаток ОппоБлока, в которых проходил сбор подписей в поддержку мира и развития страны», - сказал он.

«Оппозиционный Блок обращает внимание президента Украины, Генпрокуратуры, правоохранителей на разгул радикализма и беззакония в Днепре и требует восстановления правопорядка», - говорится в заявлении партии.

Ранее сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сообщил, что мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Андрей Денисенко стоят за организацией нападения членами праворадикальной группировки С14 на участников празднования Дня Победы 9 мая 2017 года. 

По его словам, провокация была спланирована заранее и ее цель – умышленный раскол общества, отвлечение внимания от коррупции мэра, а также шантаж власти и общества. У радикалов были изъяты ножи, факелы, десятилитровая канистра с зажигательной смесью, непонятные жидкости, похожие на кислоту, балаклавы.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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