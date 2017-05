| Криминал / Происшествия | 14:07 | 11.05.2017 Во Львовской области мать оставила младенца в камере хранения вокзала В Червонограде Львовской области женщина оставила свою новорожденную дочь в камере хранения автовокзала. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области. В пресс-службе сообщили, что в Червоноградский отдел полиции вчера, 10 мая, поступило сообщение от директора местного автовокзала о том, что в камере хранения в дорожной сумке обнаружен младенец в возрасте 3-7 дней. На место происшествия выехали правоохранители. Установлено, что новорожденную девочку оставила 29-летняя жительница Радеховского района. «Работники камеры хранения услышали плач ребенка. Когда открыли сумку, которая лежала на одной из полок, то обнаружили там младенца и позвонили нам. Через несколько часов женщина вернулась. По ее словам, младенца она оставила на некоторое время, чтобы решить рабочие вопросы. Она замужем и имеет еще двоих детей. Девочку госпитализировали в детское отделение центральной районной больницы, сейчас ее состояние удовлетворительное», - рассказал начальник Червоноградского отдела полиции Андрей Дикий. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.135 УК Украины - оставление в опасности. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

