Обыски в Кривом Роге: первому заммэра города объявлено о подозрении

В Кривом Роге идут обыски и другие следственные действия по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«На основании полученных доказательств пока объявлены подозрения:

Удоду Е.Г - первый заместитель городского головы

Михаленко А П - неофициальный владелец ООО «Биф Стройинвест»

Гнатовскому П.П - начальник управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета

Лысенко И.П - начальник отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета

Стеблянку А. В - директор ООО «Биф Стройинвест»

Часть из этих лиц объявляем в розыск с целью ареста», - отметил Луценко.