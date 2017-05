| Криминал / Происшествия | 16:18 | 17.05.2017 Обыски в Кривом Роге: первому заммэра города объявлено о подозрении В Кривом Роге идут обыски и другие следственные действия по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. «На основании полученных доказательств пока объявлены подозрения: Удоду Е.Г - первый заместитель городского головы

Михаленко А П - неофициальный владелец ООО «Биф Стройинвест»

Гнатовскому П.П - начальник управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета

Лысенко И.П - начальник отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета

Стеблянку А. В - директор ООО «Биф Стройинвест»

Часть из этих лиц объявляем в розыск с целью ареста», - отметил Луценко.

