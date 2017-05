| Криминал / Происшествия | 18:11 | 17.05.2017 В Харькове семиклассница на перемене выпрыгнула из окна В Харькове ученица 7 класса на перемене выпрыгнула из окна школы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. «В одной из школ Харькова ученица 7-го класса выпрыгнула из окна, поступило в дежурную часть Шевченковского района сегодня около 13:00. По предварительным данным, девочка на перемене зашла в пустой класс и решила прыгнуть. Следственно-оперативная группа опросила девочку, ее мать и педагогический коллектив. Сейчас состояние здоровья школьницы удовлетворительное. Ее обследуют врачи медицинского учреждения», - говорится в сообщении. Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и причины поступка семиклассницы.

