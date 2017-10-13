В Киеве произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и маршрутки

Сегодня, 23 октября, около 09:00 перед мостом на Жулянах (с стороны Борщаговки) произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и маршрутного автобуса.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на Киев оперативный.

По предварительной информации, авария началась с того, что водитель маршрутного автобуса Богдан въехал в грузовик TATA. Затем в автобус въехал самосвал КАМАЗ, водитель которого пытался уйти от удара, а потому съехал с дороги и перевернулся на бок и остановился лишь в отбойнике.

Неизвестно почему, но водитель грузовика ТАТА с места аварии скрылся.

К сожалению, избежать пострадавших не удалось. Также водителя маршрутки зажало в салоне.