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| Культура / Наука | 14:43 | 26.04.2017
Университет дает человеку технические основы, но не способности, - Петр Никитин

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в среду, 26 апреля, в Днепровской филармонии им. Когана состоится презентация спектакля «Убей меня нежно», в котором главные роли сыграли Петр Никитин и Ольга Жуковцова, известные по участию в киноленте «Слуга народа-2». 

Петр Никитин отметил, что профильное образование является желательным, но не основным в работе актера.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Университет не дает талант. Когда-то мне сказал ныне покойный Александр Абдулов: «Все очень просто. Тебя Боженька либо поцеловал в лоб, либо нет». Институт дает основу. Это те технические моменты, которыми ты можешь пользоваться в процессе работы. Способности – это как слух: либо они есть, либо их нет», - отметил Никитин.

Читайте также: «Легкая шизофрения – профессиональное качество актера», - Ольга Жуковцова 
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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