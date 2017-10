| Культура / Наука | 16:31 | 13.10.2017 Маленькие таланты из Днепра покорят сцену всеукраинского шоу «Круче всех» 10-летняя София Дзюба и 9-летний Егор Палюра из Днепра примут участие в программе «Круче всех», которую «Интер» покажет в это воскресенье, в 18:30. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале. «В прошлом году эти талантливые дети показали всему миру, что такое настоящие бальные танцы, став чемпионами мира в двух возрастных категориях на соревнованиях в Китае. Тогда они перетанцевали восемнадцать лучших пар из разных стран. В этом году ездили на Blackpool - это один из самых престижных турниров по бальным танцам, который проходит в Великобритании. В составе команды ребята завоевали второе место. Лидер в паре – Егор, а Соня ему во всем уступает. Оба настолько увлечены своим хобби, что, не смотря на шутки сверстников (мальчишка – и танцует!), а также – дороговизну нарядов для бальных танцев, останавливаться на достигнутом не собираются. Удастся ли им впечатлить Андрея Данилевича и научить танцевать Андрея Доманского? И какой особенный сюрприз приготовила команда проекта для этих талантливых ребят?», - говорится в сообщении. Не пропустите, 15 октября на «Интере» в 18:30 в новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех»!

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7