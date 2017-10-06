Маленькие таланты из Днепра покорят сцену всеукраинского шоу «Круче всех»

10-летняя София Дзюба и 9-летний Егор Палюра из Днепра примут участие в программе «Круче всех», которую «Интер» покажет в это воскресенье, в 18:30.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале.

«В прошлом году эти талантливые дети показали всему миру, что такое настоящие бальные танцы, став чемпионами мира в двух возрастных категориях на соревнованиях в Китае. Тогда они перетанцевали восемнадцать лучших пар из разных стран. В этом году ездили на Blackpool - это один из самых престижных турниров по бальным танцам, который проходит в Великобритании. В составе команды ребята завоевали второе место. Лидер в паре – Егор, а Соня ему во всем уступает. Оба настолько увлечены своим хобби, что, не смотря на шутки сверстников (мальчишка – и танцует!), а также – дороговизну нарядов для бальных танцев, останавливаться на достигнутом не собираются.

Удастся ли им впечатлить Андрея Данилевича и научить танцевать Андрея Доманского? И какой особенный сюрприз приготовила команда проекта для этих талантливых ребят?», - говорится в сообщении.

Не пропустите, 15 октября на «Интере» в 18:30 в новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех»!

