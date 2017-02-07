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| Политика | 17:54 | 15.02.2017
С появлением депутатской группы «За життя» в горсовете Днепра оппозиция станет сильнее, - Данил Миро

Лидер днепровской городской организации партии «За життя» Данил Миро уверен, что сторонники партии в горсовете усилят оппозиционное крыло в городской власти.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе партии.

«Создание депутатской группы «За життя!» - это очень важное изменение политической конфигурации в депутатском корпусе городского совета. Формирующиеся несколько оппозиционных течений в результате усиливают и дополняют друг друга. Как и в окружающей нас жизни, в представительских органах власти крепнут оппозиционные настроения. Уверен, что с появлением депутатской группы «За життя» в горсовете Днепра оппозиция станет сильнее, и этот процесс пойдет на пользу городу и горожанам», - так прокомментировал Данил Миро создание новой группы в горсовете.

Также он сообщил, что горсовет Днепра стал первым в Украине органом местного самоуправления, где создана депутатская группа «За життя».

Руководитель городской организации «За життя» отметил, что в Днепре идет активное развитие и формирование партийного движения, и по результатам соцопросов рейтинг поддержки партии среди жителей города составляет уже около 10%.

Такой быстрый рост популярности объясняется, в частности тем, что «За життя» представляет оппозиционную силу, рожденную уже в нынешних реалиях современной Украины, потому особенно четко отражает запросы и настроения общества. Напомним, что за последние полгода партийное движение «За життя» активно развивается в Днепре, а активисты партии являются инициаторами различных социальных акций, которые поддержали тысячи жителей города.

Читайте также: «Новая депутатская группа «За життя» расширила оппозиционный фронт в горсовете Днепра», - депутат 

Напомним, в депутатскую группу «За життя» в горсовете вошли 5 депутатов из фракции «Оппозиционный блок». Они заявили о намерении расширить спектр оппозиционных сил в горсовете и считают, что переформатирование оппозиции сделает ее сильнее. 

Политическая партия «За життя!» создана на базе политической партии «Центр» Вадима Рабиновича, он является главой партии. Главой политсовета партии является народный депутат Евгений Мураев

 
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