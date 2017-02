| Политика | 17:21 | 15.02.2017 Новая депутатская группа «За життя» расширила оппозиционный фронт в горсовете Днепра, - депутат Создание новой депутатской группы в горсовете усилит оппозиционное направление в депутатском корпусе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе партии «За життя!». «Это решение не было сиюминутным, дискуссия по нему длилась достаточно долго. Решение создать оппозиционную группу «За життя»стало ответом на общественный запрос, поскольку в обществе растут оппозиционные настроения, и спектр их достаточно широк, он выходит за рамки отдельных партийных программ», - отметила лидер группы «За життя!» в горсовете Наталья Луценко. Напомним, сегодня на сессии горсовета Днепра было объявлено о создании новой депутатской группы «За життя». В нее вошли 5 депутатов, которые на данный момент являются членами фракции «Оппозиционный блок»: Наталья Луценко, Сергей Никитин, Виктор Яровой, Елена Степанян, Вячеслав Сергеев. «Мы были и остаемся в оппозиции, поэтому речи о развале или расколе оппозиции быть не может. Речь идет о другом - о переформатировании оппозиционных сил в городском совете, о повышении их эффективности», - отметила Наталья Луценко. Она также сообщила, что вопрос членства во фракции «Оппозиционный блок» депутатов новой группы сейчас обсуждается. «Руководство партии и фракции было заранее уведомлено о наших намерениях создать группу «За життя». Поэтому все технические моменты в процессе обсуждения»,- сообщила она. Партия «За життя» создана на основе партии «Центр» летом 2016 года. Лидерами партии являются народные депутаты Вадим Рабинович и Евгений Мураев. В Днепре движение «За життя» активно развивается, по цифрам последних соцопросов рейтинг поддержки партии в Днепре составляет уже около 10%.

