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| Политика | 08:53 | 03.05.2017
Днепр скорбит с Одессой – свечи зажгли в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, - Вилкул

В третью годовщину одесской трагедии Днепр почтил память жертв. Сторонники Оппозиционного Блока и жители города выложили свечами слова «Днепр скорбит с Одессой!».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

«Преступники – организаторы и исполнители, спалившие три года назад людей в Одессе, обязательно должны быть наказаны. Оппозиционный Блок делает все возможное, чтобы было проведено справедливое расследование, в том числе работаем с европейскими структурами. Такие преступления не имеют срока давности», - сказал сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул.

Ранее Европейский суд по правам человека принял к производству иск родственников жертв трагедии 2 мая.
 
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Теги: Днепропетровск, Вилкул, Днепропетровщина, Днепр

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