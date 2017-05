| Политика | 08:53 | 03.05.2017 Днепр скорбит с Одессой – свечи зажгли в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, - Вилкул В третью годовщину одесской трагедии Днепр почтил память жертв. Сторонники Оппозиционного Блока и жители города выложили свечами слова «Днепр скорбит с Одессой!». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ. «Преступники – организаторы и исполнители, спалившие три года назад людей в Одессе, обязательно должны быть наказаны. Оппозиционный Блок делает все возможное, чтобы было проведено справедливое расследование, в том числе работаем с европейскими структурами. Такие преступления не имеют срока давности», - сказал сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул. Ранее Европейский суд по правам человека принял к производству иск родственников жертв трагедии 2 мая.

