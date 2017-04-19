Днепр скорбит с Одессой – свечи зажгли в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, - Вилкул

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В третью годовщину одесской трагедии Днепр почтил память жертв. Сторонники Оппозиционного Блока и жители города выложили свечами слова «Днепр скорбит с Одессой!».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.
«Преступники – организаторы и исполнители, спалившие три года назад людей в Одессе, обязательно должны быть наказаны. Оппозиционный Блок делает все возможное, чтобы было проведено справедливое расследование, в том числе работаем с европейскими структурами. Такие преступления не имеют срока давности», - сказал сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул.
Ранее Европейский суд по правам человека принял к производству иск родственников жертв трагедии 2 мая.