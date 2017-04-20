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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:04 | 07.05.2017
Во Франции начался второй тур президентских выборов

Во Франции открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов. Кандидаты - лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон - предлагают избирателям кардинально разные программы.

Об этом сообщает русская служба BBC.

«Избирательные участки открылись во Франции в 8:00 по местному времени (6:00 по Гринвичу) и закроются в 19:00. Как ожидается, к этому моменту уже станут известны результаты экзит-поллов.

Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя станет известно раньше.

Ле Пен предлагает французам националистическую, антииммиграционную программу. Она хочет отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС. Либеральный центрист Макрон выступает за дальнейшее дерегулирование экономики и поддерживает Евросоюз.

После окончания голосования кандидаты выступят на митингах своих сторонников.

Марин Ле Пен обратится к сторонникам в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа. Митинг Макрона пройдет на площади перед Лувром, резиденцией французских королей до второй половины XVII века, когда Людовик XIV построил Версаль», - сообщает издание.
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