При поддержке Вилкула было оперативно найдено помещение для городского Совета ветеранов Днепра, который Филатов выгнал на улицу из здания мэрии

Городскую организацию ветеранов Днепра, которую мэр Филатов выгнал на улицу из-за того, что ветераны шли 9 мая в двадцати пятитысячной колонне Марша Победы, Александр Вилкул взял под свою опеку и помог найти для них новое помещение. Об этом стало известно на чрезвычайном внеочередном Пленуме совета Днепропетровской городской организации ветеранов Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

В своем обращении ветераны выступили резко против действий городского головы Филатова и его профильного заместителя Светланы Епифанцевой. Также участники Пленума обратились с требованием к правоохранительным органам дать правовую оценку действиям мэра города и других должностных лиц мэрии.

«Городская власть показала свое истинное лицо и отношение к вам, дорогие ветераны», - говорится в обращении.

Ветераны поблагодарили Александра Вилкула и его команду в Оппозиционном Блоке и фонде «Украинская перспектива» за системную поддержку.

Комментируя события, которые произошли 9 мая в Днепре и в других городах нашей страны, заместитель председателя Днепропетровского областного совета ветеранов Сергей Владимирович Дорошев сказал, что идет массированная атака и давление на все общественные организации, в том числе, ветеранские.

«Мэр Днепра дал команду выселить городскую ветеранскую организацию и городскую организацию ветеранов Афганистана. Это грубое нарушение закона. Эта политика ведет к уничтожению ветеранских организаций. Сегодня мы приняли обращение к общественным силам, организациям и партиям с просьбой поддержать ветеранские организации в нашей борьбе. Нам очень сильно помогает Оппозиционный Блок и Фонд «Украинская перспектива». Александр Юрьевич Вилкул быстро среагировал и помог найти помещение для городской организации ветеранов», сказал Сергей Дорошев.

Он отметил, что Днепропетровская городская организация ветеранов объединяет более 113 тысяч ветеранов и детей Второй мировой войны, ветеранов труда, воинской службы, участников боевых действий на территории других государств.

Участники Пленума также обратились ко всем общественным организациям, объединяющих в своих рядах воинов АТО.

«Пока вы нужны подобным руководителям для решения их личных амбиций, вам обещают многое, но, использовав ваш авторитет и ваши заслуги перед Украиной, с вами поступят также подло, как поступают сегодня с вашими предками, которые не щадя своей жизни боролись с нацизмом, восстанавливали наш любимый город».

На протяжении многих лет в рамках адресной социальной программы Александра Вилкула представители Фонда «Украинская перспектива» и депутаты Оппозиционного Блока заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны, пенсионерах и малоимущих. Они получают продукты, медикаменты, средства гигиены, бытовую технику и другую необходимую помощь, о которой попросят. Кроме того, для семей ветеранов и одиноких пенсионеров, оказавшимся в беде, волонтеры фонда регулярно передают помощь – тонны продуктов районным организациям Красного Креста.

В рамках празднования 9 Мая в этом году была проведена масштабная акция по благоустройству памятных мест – сторонники Оппозиционного Блока привели в порядок сотни памятников, мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны в Днепре, Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинске), Павлограде, Марганце, Никополе, Покрове (Орджоникидзе), Новомосковске, а также других городах и районах Днепропетровской области.

Накануне 9 Мая депутаты от ОппоБлока в Днепре и области провели встречи с ветеранами, помогли организовать торжественные митинги и возложения цветов, провели концерты и просмотры фильмов о Великой Отечественной войне. Волонтеры фонда Вилкула «Украинская перспектива» оказали ветеранам помощь, передали продукты и сертификаты на приобретение медикаментов.

В День Победы, 9 Мая, в память о героях Великой Отечественной войны прошел многотысячный Марш Победы в Днепре. И, несмотря на то, что группа лиц пыталась сорвать празднование и не дать ветеранам возложить цветы к Монументу Славу, участники Марша Победы вместе Александром Вилкулом и сотрудниками правоохранительных органов защитили ветеранов. 9 мая Марш Победы прошел также и в Кривом Роге.

