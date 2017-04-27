В Днепропетровской области подожгли еще два офиса Оппозиционного блока.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

«Сегодня ночью сожгли офис в Каменском (Днепродзержинск). По нашей информации – нацики и радикалы из областного центра. Не могут простить, что сотни тысяч людей поддержали нас на 9 мая. Террор и репрессии – краткосрочный инструмент. Люди с нами, люди за правду», - сообщил сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул.

«В ночь на субботу 13 мая 2017 года в Каменском (Днепродзержинске) радикалы подожгли общественную приемную Оппозиционного Блока по улице Сокола (Красноармейская), 98. По сообщению полиции, которая начала следственные действия, неизвестные люди подтянули шины, облили их горючей смесью и подожгли. В Саксаганском районе (ул. Мелешкина, 5) Кривого Рога неизвестные также подожгли шины возле партийного офиса.

Вилкул отметил, что во всех случаях нападений почерк преступников один – террор и полное пренебрежение законом.

Сейчас в Каменском и Кривом Роге полиция занимается расследованиями ночных поджогов. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Днепре 11 мая радикалы подожгли офис Оппозиционного Блока. Видео нападения, снятое камерами наблюдения, Александр Вилкул опубликовал на своей странице в фейсбук.

Накануне поджога, 9 мая в Днепре группа лиц пыталась сорвать празднование Дня Победы – нападали и не давали ветеранам возложить цветы к Монументу Славы. Но участники Марша Победы вместе с сотрудниками правоохранительных органов защитили ветеранов.

Также радикалы за последний месяц порезали ножами и разгромили 47 палаток ОппоБлока, в которых проходил сбор подписей в поддержку мира и развития страны», - сообщили в пресс-службе.

