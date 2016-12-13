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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:57 | 22.12.2016
В Днепре обсудят проблемы волонтерства и его значение в культуре конца ХХ начала XXI века

20 апреля 2017 года в ДНУЖТ состоится международная научно-практическая конференция «Феномен волонтерства в дискурсах и нарративах истории культуры конца ХХ - начала XXI вв». Конференция пройдет при поддержке областного совета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы конференции.

Программа конференции предусматривает работу по следующим направлениям:

1. Концептуальные проблемы исследования феномена волонтерства.

2. Роль социо-культурного дискурса в анализе феномена волонтерства.

3. Волонтеры, гендер и гражданское общество.

4. Возможности медиа в сфере волонтерского движения.

К участию в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, студенты, аспиранты, руководители и специалисты органов управления социальных учреждений, негосударственных и коммерческих организаций. Очная форма предполагает непосредственное участие в работе конференции и публикации научных материалов. Заочная форма - публикация тезисов и материалов конференции.
Участие в конференции бесплатное.

Материалы конференции зарегистрированных очных участников будут бесплатно опубликованы, по итогам конференции будет выпущена монография.

Место проведения: г. Днепр, ул. Щорса, 2, корпус Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна.
 
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