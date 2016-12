| Общество | 16:57 | 22.12.2016 В Днепре обсудят проблемы волонтерства и его значение в культуре конца ХХ начала XXI века 20 апреля 2017 года в ДНУЖТ состоится международная научно-практическая конференция «Феномен волонтерства в дискурсах и нарративах истории культуры конца ХХ - начала XXI вв». Конференция пройдет при поддержке областного совета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы конференции. Программа конференции предусматривает работу по следующим направлениям: 1. Концептуальные проблемы исследования феномена волонтерства. 2. Роль социо-культурного дискурса в анализе феномена волонтерства. 3. Волонтеры, гендер и гражданское общество. 4. Возможности медиа в сфере волонтерского движения. К участию в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, студенты, аспиранты, руководители и специалисты органов управления социальных учреждений, негосударственных и коммерческих организаций. Очная форма предполагает непосредственное участие в работе конференции и публикации научных материалов. Заочная форма - публикация тезисов и материалов конференции.

Участие в конференции бесплатное. Материалы конференции зарегистрированных очных участников будут бесплатно опубликованы, по итогам конференции будет выпущена монография. Место проведения: г. Днепр, ул. Щорса, 2, корпус Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна.

