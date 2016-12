| Общество | 17:26 | 22.12.2016 Филатов создал в Днепре логово рейдерства, - СМИ Всего за год своего пребывания на посту городского головы Днепра Борис Филатов превратил городской совет в логово рейдеров и предателей. Победив на выборах благодаря спекуляциям на патриотических настроениях людей после Майдана, Филатов растоптал их надежды на лучшую жизнь, пишет UkrTime. Сегодня количество разочаровавшихся в Филатове среди его сторонников таково, что пройди выборы сейчас, не набрал бы и десятой части голосов. Распиаренный в телеэфирах как майдановец и патриот, Филатов на деле оказался политической пустышкой. Многие его избиратели были в шоке, когда раскрылась правда – ни на каком Майдане он не был. Во время кровавых событий на Грушевского, когда погибала «Небесная сотня», Филатов прятался в Израиле и строчил посты в «Фейбсуке», пиарясь на чужой крови. После победы Революции Достоинства. Филатов проявился на свет и стал кричать и бить себя в грудь, изображая защитника города. Но и этот миф уже неоднократно развенчан – в АТО не был, и кроме рейдерских захватов под прикрытием патриотических лозунгов ничем не отметился. Не случайно, вскоре стали вскрываться скандальные факты его делишек в стенах ОГА. Это воровство волонтерских денег, похищения и пытки людей, вымогательство. Похищение председателя Госземагенства Рудыка, похищение из больницы директора государственной монополии «Укрспирта» Михаила Лабутина, воровство волонтерских денег из «Фонда обороны страны» им многое другое - все это рейдерские и откровенно бандитские штучки, которые проделывались во времена пребывания Филатова в ОГА. Цель – нажива, и ничто кроме наживы. Ради этого Филатов готов был на все – даже пойти на союз с предателями и сепаратистами. Доказательством тому – списки партии «Укроп» во время местных выборов. Они были просто напичканы людьми, которые еще вчера клялись на верность Януковичу. В частности, туда попали кандидаты в депутаты депутаты Амур-Нижнеднепровского районного совета Днепропетровска Наталья Гранкина и Олег Бигдан. Кандидат в депутаты, а ныне уже депутат городского совета Днепропетровска Олег Тупица. Депутаты Красногвардейского районного совета Днепропетровска Виктор Нецкий, Галина Сиверская и Любовь Рудник. Михаил Лысенко, который до 2014 года являлся депутатом Малореченского поселкового совета (Автономная Республика Крым) от Партии регионов. Последний сегодня занимает пост заместителя мэра по вопросам ЖКХ. Давайте посмотрим, кто сегодня является подручными у Филатова. Среди его замов Светлана Епифанцева, которая еще вчера являлась руководителем городской партийной организации Партии Регионов.

Другой зам Александр Сидоренко - бывший глава Кировского райсовета и глава Кировоской районной организации Партии Регионов. Их и многих других «регионалов» Филатов обещал выжигать каленым железом, но алчность взяла верх. Патриотизм? Главное – не врать людям? Моральные принципы? Городскому голове эти понятия не знакомы. Помимо предателей партийных, Филатов, опасаясь за свою безопасность, связался с предателем родины - судьей-сепаратистом Вчеславом Чернобуком. Он отвечает у Филатова за взаимодействие с силовым блоком. Если говорить народным языком, то решаловом с полицией. Этот персонаж заслуживает особого упоминания, чтобы была ясна картина – кто у Филатова сейчас самый большой друг. С приходом в Крым оккупационных войск, Чернобук не только поспешил присягнуть под видеокамеры на верность России, но и призвал это сделать всех крымских судей. Служить на верность Путину – таким был призыв Чернобука. Судья рассчитывал, что группировка Аксенова-Константинова оставит его в кресле главного судьи Крыма, но предателей не любят нигде, и вскоре Чернобуку пришлось бежать в Украину. Его с позором выгнали из судей, и наверняка посадили бы, если бы его под своим крылом не пригрел Филатов. Он ему выгоден, а за деньги в нашей стране, как известно можно обелить даже самого матерого преступника.

Но это не обеляет самого Филатова, который сам себя заклеймил себя позором, взяв в лучшие друзья предателя. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе кто ты. Украинцы выходили на Майдан, борясь против беспредела, которые творили на местах чиновники эпохи Януковича, но Филатов продолжил и преумножил дело регионалов. Объединившись с предателями и сепаратистами, он занимается тем, чем привык заниматься – рейдерством, только в гораздо больших масштабах. Разграбление города, отжатие бизнеса, присваивание чужих заслуг и полный беспредел во всех сферах жизни города – все это он проделывает в одной команде с теми, с кем обещал нещадно бороться.

