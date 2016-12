| Общество | 18:03 | 22.12.2016 Что такое конфликт интересов и как с ним бороться: в ДнепрОГА провели тренинг для депутатов и госслужащих Что такое конфликт интересов, как с ним бороться и какая ответственность ждет тех, кто работает непорядочно. Об этом сегодня рассказывали на тренинге в ДнепрОГА. На встрече собралось более сотни депутатов, должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления. Днепр - один из более десятка городов, которые присоединились к всеукраинской информационно-просветительской компании «Конфликт интересов: надо знать». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Для Украины противодействие коррупции - одна из самых актуальных задач государственного управления. Чтобы свести ее на нет, команда ДнепрОГА внедряет в области инновационные проекты. В регионе работаем через систему электронных закупок Prozorro и активно переводим админуслуги в режим онлайн», - отметил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Юрченко.



Как бороться с одним из проявлений коррупции - конфликтом интересов - рассказывали на тренинге в ДнепрОГА. Сюда приехали более сотни депутатов, должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления со всей области. Говорили о законодательных нормах, ответственности за их нарушение, типичных ситуациях конфликта интересов и путях их решения, реальных практиках, которые уже есть в работе судов.



«Сегодняшняя встреча - часть всеукраинской просветительской компании. Эксперты уже побывали в большинстве областных центров Украины, в Днепре - наша 12-я встреча. Мы встречаемся с представителями органов местного самоуправления и депутатами для того, чтобы разъяснить ситуации, с которыми они сталкиваются в ежедневной работе», - отметил представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Игорь Степанов.



Среди слушателей тренинга - депутат Центрального района Днепра Валерий Волков. Надеется, что тренинг поможет ему разобраться в законодательных нормах о конфликте интересов. «Сейчас законодательство трансформируется с учетом искоренения коррупции. Тренинг поможет мне и коллегам разобраться с новыми нормами. И, надеюсь, нам расскажут, как выявлять факты лоббирования интересов. Ведь это очень скрытая форма», - поделился Валерий Волков. Конфликт интересов - противоречие между частными интересами лица и его служебными полномочиями. Он влияет на объективность и беспристрастность принятия решений.

