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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:19 | 22.12.2016
Художественную гимнастку из Павлограда запомнит Европа

Достойно представила Украину. Восьмилетняя гимнастка из Павлограда завоевала бронзу на V турнире по художественной гимнастике Luxembourg Cup-2016. В сердце Западной Европы боролись за медали 250 спортсменок почти из 30 стран мира.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Каролина Антонян из Павлограда достойно представила Украину в Люксембурге на турнире Luxembourg Cup-2016. Она завоевала бронзовую медаль за выступление со скакалкой.

На пьедестал восьмилетняя спортсменка поднялась под гимн Украины. «Все свои победы я посвящаю Украине!» – говорит юная гимнастка.

Каролина Антонян признается, что награда ей далась непросто: девочка еще не до конца восстановилась после травмы ноги.

За каждым таким достижением стоит кропотливая работа. Прилагают немалые усилия тренер Екатерина Махиня и хореограф Наталья Даровая.

«Бронзовая медаль на таком престижном турнире равна «золоту» на менее серьезных соревнованиях. Каролина продемонстрировала волю к победе, смогла собраться и показала максимум. Это ее уверенный шаг к новым вершинам», – уверена тренер Екатерина Махиня.

На Luxembourg Cup обычно съезжаются титулованные спортсмены со всего мира. Турнир проводится под эгидой Международной федерации гимнастики, выступления оценивают судьи международной категории.

В этом году рождественским подарком для участниц турнира стало выступление одной из самых популярных гимнасток мира Каролины Родригес.

Несмотря на то, что Каролина Антонян занимается художественной гимнастикой всего четыре года, у нее богатый опыт участия в соревнованиях. В течение года она успевает побывать на двух десятках турниров.

В 2016-м юная спортсменка из Днепропетровщины показала себя на престижных европейских турнирах Эстонии, Болгарии, Люксембурга.


 
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Теги: спорт, общество, Днепропетровщина

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