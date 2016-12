| Общество | 18:19 | 22.12.2016 Художественную гимнастку из Павлограда запомнит Европа Достойно представила Украину. Восьмилетняя гимнастка из Павлограда завоевала бронзу на V турнире по художественной гимнастике Luxembourg Cup-2016. В сердце Западной Европы боролись за медали 250 спортсменок почти из 30 стран мира. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Каролина Антонян из Павлограда достойно представила Украину в Люксембурге на турнире Luxembourg Cup-2016. Она завоевала бронзовую медаль за выступление со скакалкой. На пьедестал восьмилетняя спортсменка поднялась под гимн Украины. «Все свои победы я посвящаю Украине!» – говорит юная гимнастка. Каролина Антонян признается, что награда ей далась непросто: девочка еще не до конца восстановилась после травмы ноги. За каждым таким достижением стоит кропотливая работа. Прилагают немалые усилия тренер Екатерина Махиня и хореограф Наталья Даровая. «Бронзовая медаль на таком престижном турнире равна «золоту» на менее серьезных соревнованиях. Каролина продемонстрировала волю к победе, смогла собраться и показала максимум. Это ее уверенный шаг к новым вершинам», – уверена тренер Екатерина Махиня. На Luxembourg Cup обычно съезжаются титулованные спортсмены со всего мира. Турнир проводится под эгидой Международной федерации гимнастики, выступления оценивают судьи международной категории. В этом году рождественским подарком для участниц турнира стало выступление одной из самых популярных гимнасток мира Каролины Родригес. Несмотря на то, что Каролина Антонян занимается художественной гимнастикой всего четыре года, у нее богатый опыт участия в соревнованиях. В течение года она успевает побывать на двух десятках турниров. В 2016-м юная спортсменка из Днепропетровщины показала себя на престижных европейских турнирах Эстонии, Болгарии, Люксембурга.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, Днепропетровщина Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7