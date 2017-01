| Общество | 13:22 | 06.01.2017 Водителям Днепропетровщины запретили въезд в Николаевскую и Херсонскую области Из-за неблагоприятных условий, которые на сегодняшний день установились на территории Николаевской и Херсонской областей, по просьбе глав облгосадминистраций был запрещен въезд на территорию указанных регионов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач. «Сегодня (6 января, - ред.) завершилось заседание Государственного штаба под председательствованием вице-премьера Геннадия Зубко в режиме видеоконференции. Губернаторы Николаевской и Херсонской областей обратились относительно ограничения въезда на территории данных регионов из Днепропетровской области пассажирского и крупногабаритного транспорта», - сообщил Андрей Кульбач. Андрей Кульбач также отметил, что въезд в данные регионы будет ограничен с пятницы, 6 января. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода, Днепропетровщина, погода Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

