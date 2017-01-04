Водителям Днепропетровщины запретили въезд в Николаевскую и Херсонскую области

Из-за неблагоприятных условий, которые на сегодняшний день установились на территории Николаевской и Херсонской областей, по просьбе глав облгосадминистраций был запрещен въезд на территорию указанных регионов.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

«Сегодня (6 января, - ред.) завершилось заседание Государственного штаба под председательствованием вице-премьера Геннадия Зубко в режиме видеоконференции. Губернаторы Николаевской и Херсонской областей обратились относительно ограничения въезда на территории данных регионов из Днепропетровской области пассажирского и крупногабаритного транспорта», - сообщил Андрей Кульбач.

Андрей Кульбач также отметил, что въезд в данные регионы будет ограничен с пятницы, 6 января.