Митрополит Ириней поздравил православных христиан с Рождеством Христовым (ВИДЕО)
Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней поздравил православных христиан с Рождеством Христовым и пожелал радости, здоровья, мира, благоденствия и благополучия.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
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