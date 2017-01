| Общество | 12:11 | 22.01.2017 В Днепре спасатели приняли участие в мероприятиях посвященных Дню Соборности Украины Учитывая большое политическое и историческое значение объединения и создание единой (соборной) украинского государства, 22 января принято праздновать - День Соборности Украины. Об это ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «22 января руководство Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области и Днепровского городского управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области, руководители области и города Днепр, силовых структур, народные депутаты Украины, председатели районных в городе советов, представители объединений профсоюзов и религиозных общин, приняли участие в памятных мероприятиях посвященных Дню Соборности Украины. Духовенство почтили погибших молебном, присутствующие почтили минутой молчания борцов за единство и независимость, которые не дожили до сегодняшнего дня. К подножию памятника Т.Г. Шевченко, как воплощение бойца за Украину, были возложены цветы. Сотни жителей и гостей города присоединились к мероприятиям, держа в руках флаги Украины и открытки с надписью «Украина единое государство!», - говориться в сообщении. В пресс-службе отмечают, что во время данного мероприятия царила атмосфера украинского колорита и единство украинского народа!

