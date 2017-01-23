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| Общество | 15:21 | 26.01.2017
В Днепре обесточены дома на Гоголя и Паторжинского, - ДТЭК

25 января в адрес ДТЭК Днепрооблэнерго начали поступать обращения жителей Днепра, проживающих по улицам Гоголя и Паторжинского, об отсутствии электроэнергии. Энергетики компании пытались выяснить причины и характер повреждений оборудования, но собственник сетей - ООО «Новый уровень-777» не допускал специалистов внутрь трансформаторной подстанции для ликвидации аварии. В результате 7 многоэтажных домов и 3 котельные уже почти сутки остаются без света.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДИТЭК Днепрооблэнерго.

Энергетики призывают руководство «Новый уровень 777» срочно принять меры по ликвидации аварии и обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии.

Ситуация с устранением аварии усложнена тем, что грядут большие морозы. ДТЭК Днепрооблэнерго обратился к руководству «Новый уровень 777» с просьбой содействия в устранении аварии на сетях, принадлежащих этому обществу. Аналогичная просьба направлена энергетиками в адрес Госэнергонадзора.

Только сегодня, 26 января после 11.00 бригада энергетиков ДТЭК Днепрооблэнерго была допущена для обследования трансформаторной подстанции ООО «Новый уровень-777». В результате обследования выявлено, что один из двух трансформаторов, находящихся на подстанции, поврежден и требует ремонта. Также был выполнен замер нагрузок исправного трансформатора, в результате чего выяснилось, что всю нагрузку можно подключить через один оставшийся трансформатор без вреда для него, однако собственником данное подключение до настоящего времени не выполнено. Бригада энергетиков облэнерго для выполнения переключений также не допущена.

Следовательно, владелец трансформаторной подстанции продолжает игнорировать проблемы жителей города, оставляя их без тепла и электроэнергии. Энергетикам непонятно поведение собственника трансформаторной подстанции, который, согласно действующему законодательству, и на основании действующих договоров обязан обеспечивать поставку электроэнергии субабонентам и населению, которые запитаны от его оборудования. Особое недоумение вызывает недопуск энергетиков к оборудованию для помощи в ликвидации аварии во время резкого снижения температур.

«Мы призываем руководство ООО «Новый уровень 777» принять меры по ликвидации аварии и обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии. При необходимости ремонтные бригады ДТЭК Днепрооблэнерго готовы оперативно выехать на место аварии, чтобы оказать всю необходимую техническую поддержку в восстановлении электроснабжения обесточенных потребителей», - отметил директор Днепровских городских электрических сетей ДТЭК Днепрооблэнерго Виктор Митченко.
 
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