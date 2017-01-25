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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:22 | 27.01.2017
Фонд Вилкула оказал помощь ветеранам-участникам блокады Ленинграда, которые сейчас живут на Днепропетровщине (ФОТО)

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» продолжает системно помогать ветеранам, участникам Великой Отечественной, детям войны. К 73-ей годовщине прорыва блокады Ленинграда представители Фонда, депутаты городских и районных советов встретились с участниками тех трагических событий, которые сейчас проживают на Днепропетровщине. Встречи прошли в Днепре (Днепропетровске), Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинске), Павлограде, Никополе, Новомосковске, Днепропетровском и Верхнеднепровском районах. Самые теплые слова поддержки от Александра Вилкула и подарки от Фонда «Украинская перспектива» получили сотни ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На встрече в Днепре депутат горсовета Сергей Суханов отметил: «Что бы ни делала нынешняя власть, пытаясь стереть из народной памяти ваш подвиг, команда Александра Вилкула не предаст вас. Ради мира и согласия в Единой Украине мы будем добиваться возрождения экономики и промышленности, роста зарплат и пенсий, восстановления льгот ветеранам и пенсионерам, обеспечения достойной социальной защиты».

Выступая перед ветеранами, депутат горсовета Днепра Наталья Начарьян сказала: «Для всех нас - членов команды Александра Вилкула один из приоритетов - защищать правдивую историю. Мы уверены: людям, которые строили и защищали нашу страну, государство должно обеспечить достойную социальную поддержку, медицинское обслуживание и уважение».
Сегодня в Днепре живет 96 блокадников. Домой к одной из них, Диане Федоровне Булкиной, Сергей Суханов приехал, чтобы проведать и передать подарки от Фонда Вилкула. Диана Федоровна рассказала, что пережить страшные годы блокады семье помогло то, что на крохотном участке земли они выращивали свеклу. Диане Федоровне скоро исполнится 88 лет, при этом она сама справляется по дому, сохраняет бодрость духа, интересуется политикой и очень переживает за Украину, которую считает родной. В Днепропетровск на ЮЖМАШ Диану Федоровну направили после окончания вуза, здесь живут ее близкие – внучки и правнучки, здесь она похоронила единственного сына. «Я просто прошу, чтобы молодежь любила свою Родину. Украина – прекрасная. Несмотря на все сложности, нужно не уезжать, а быть борцом и любить Родину, как любили ее мы – старшее поколение», - сказала Диана Федоровна.


Тамара Башкирова, председатель Днепровской городской ассоциации жителей блокадного Ленинграда сказала: «Мы отмечаем сегодняшний день как Ленинградский День Победы. Очень благодарны народному депутату Александру Вилкулу, представителям его Фонда и депутатам горсовета, которые помогли нам. Наши ветераны очень рады вниманию и подаркам. Мы верим, что пережив трудное блокадное детство, послевоенные годы, переживем и сегодняшние трудности».

Справка.
Фонд «Украинская перспектива» в 2014 году стал первым фондом, который начал оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – переселенцам и раненым.
За период с начала работы Фонд уже оказал помощь более 130 тысячам человек в более чем 45 городах Украины – в Днепропетровске, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.
Также Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» оказывает системную поддержку больницам и военным госпиталям.
Кроме того, в Днепропетровске, Павлограде, Никополе, Новомосковске и других городах через организации Красного Креста представители фонда «Украинская перспектива» передают продукты и медикаменты для пенсионеров, малообеспеченных, ветеранов, переселенцев.
Также Фонд системно помогает, в том числе, продуктами питания и медикаментами, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям и многим другим, кто оказался в беде.
 
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