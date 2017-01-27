В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)

В Днепре бойцы спецподразделения особого назначения «КОРД присоединились к флэшмобу #22PUSHUPCHALLENGE в поддержку участников антитеррористической операции на востоке Украины.
Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи (Киевская область) в результате перестрелки между спецназом КОРД и работниками полиции охраны погибли 5 правоохранителей.
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По официальной версии причиной перестрелки стало задержание группой полиции охраны полцейских-разведчиков угрозыска, принимавших участие в спецоперации по задержанию грабителей.
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