В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)

В Днепре бойцы спецподразделения особого назначения «КОРД присоединились к флэшмобу #22PUSHUPCHALLENGE в поддержку участников антитеррористической операции на востоке Украины. Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи (Киевская область) в результате перестрелки между спецназом КОРД и работниками полиции охраны погибли 5 правоохранителей. Читайте также: за перестрелку в Княжичах 20 полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности По официальной версии причиной перестрелки стало задержание группой полиции охраны полцейских-разведчиков угрозыска, принимавших участие в спецоперации по задержанию грабителей.

